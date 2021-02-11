«ГАЗель» застряла под ж/д мостом на Дальневосточном

«ГАЗель» застряла под ж/д мостом на Дальневосточном
Водитель застрял под мостом. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Северной столице ж/д мост на Дальневосточном проспекте занял позицию известного «Моста глупости». Водитель не рассчитал высоту и застрял под сооружением.

Об этом стало известно в четверг, 11 февраля. Как сообщают очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», водитель «ГАЗель» образовал пробку для автомобилей из-за того, что застрял под мостом. Подписчики уже окрестили ж/д мост на Дальневосточном проспекте новым «Мостом глупости».

Отметим, что инцидент создал нехилую пробку под сооружением. Водитель занял целую полосу, поэтому другим машинам теперь нужно его объезжать и сбавлять скорость движения.

В самой аварии, к счастью, обошлось без пострадавших. Весь ущерб достался самой «ГАЗели».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Мост глупости» поймал очередную «ГАЗель». Машина стала уже 199-й, которая застряла под данным сооружением.

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