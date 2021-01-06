Мост глупости поймал еще одну «ГАЗель»

В среду, 6 января, под «Мостом глупости» на Софийской улице не смогла проехать очередная «ГАЗель». Водитель не рассчитал силы и ГАЗель застряла под мостом. «Мост глупости» поймал свою 199-ю жертву.

«Новый год приходит и Газель тоже. Первая в этом году застревашка посетила Мост глупости!199-я в общем зачёте. Готовимся к юбилею», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что под мостом на Южном шоссе во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга не смогла проехать очередная «ГАЗель», сообщают очевидцы в соцсетях.