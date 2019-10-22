Мост глупости на Южном шоссе вновь поймал «ГАЗель»

Мост глупости на Южном шоссе вновь поймал &#171;ГАЗель&#187;
Застрявшая под мостом "ГАЗель". Фото: vk.com

Под мостом на Южном шоссе во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга не смогла проехать очередная «ГАЗель», сообщают очевидцы в соцсетях.

Все произошло утром во вторник, 22 октября. Как рассказали петербуржцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», застрявший по мостом большегруз спровоцировал огромный затор на шоссе. Очевидцы также опубликовали фото и видео с места происшествия.

«Газель застряла под мостом на Южном шоссе. Собралась пробка», — написал пользователь в группе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «ГАЗель» потеряла груз и кузов под мостом на Южном шоссе. Авария произошла утром 11 октября. Грузовик следовал в сторону улицы Седова, но вынужден был прекратить путь из-за моста. Водитель не рассчитал габариты и застрял в тоннеле. Кузов вместе с грузом при этом оказался на проезжей части.

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