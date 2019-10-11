Газель потеряла груз и кузов под мостом на Южном шоссе

Газель потеряла груз и кузов под мостом на Южном шоссе
Газель застряла под мостом. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге газель застрял под железнодорожным мостом на Южном шоссе. Автомобиль не смог пройти из-за габаритов.

Авария произошла утром 11 октября. Грузовик следовал в сторону улицы Седова, но вынужден был прекратить путь из-за моста. Водитель не рассчитал габариты и застрял в тоннеле. Кузов вместе с грузом при этом оказался на проезжей части.

«Проезда теперь нет», — заключили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Подписчики сообщества предположили, что газель везла продукты — рыбу или хлеб.

Мост на Южном шоссе планомерно завоевывает репутацию «моста глупости». В октябре переправа поймала уже три большегруза.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что под мостом застрял грузовик Почты России. За несколько дней до этого другая машина повредила кузов под переправой.

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