Очередная Газель угодила под «мост глупости» и покосилась

После встречи у машины сломался кузов. Вот такое случается, если не обращать внимание на дорожные знаки.

Об этом стало известно сегодня, 4 октября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Еще одна Газель пыталась взять штурмом так называемый «мост глупости», но не смогла и пала смертью храбрых. Судя по фотографиям, которыми делятся свидетели, после такого «теплого» приема, у Газели большие проблемы с кузовом.

Напоминаем, что речь идет о переправе на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги. Десятки водителей, несмотря на предупредительные знаки, пытаются проехать под ней и застревают. Петербуржцы уже устали считать, как много ДТП произошло из-за «моста глупости». Год назад отмечали даже юбилей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «мост глупости» на Софийской «словил» полевую кухню. Под петербургским «мостом глупости» застрял грузовик с полевой кухней, он стал 171-й по счету жертвой переправы.