«Мост глупости» на Софийской «словил» полевую кухню

Эта авария стала 171-й по счету под мостом на Софийской. Скриншот: vk.com/unreleased_dtp

Эта авария стала 171-й по счету под мостом на Софийской. Скриншот: vk.com/unreleased_dtp

Под петербургским «мостом глупости» застрял грузовик с полевой кухней, он стал 171-й по счету жертвой переправы.

Вечером в пятницу, 30 августа, под известным в Петербурге «мостом глупости» на пересечении магистральной Софийской улицы с разливом реки Кузьминки застряла очередная добыча — грузовик с полевой кухней, труба которой и помешала нормальному проезду. Фотографию с места происшествия разместили очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно подсчетам заинтересованных в этом петербуржцев, эта авария стала 171-й по счету под мостом на Софийской. В народе этой переправе дали название «мост глупости», поскольку под ним постоянно застревает крупногабаритный транспорт, даже несмотря на предупреждающие знаки.

Ранее GazetaSPb сообщала, что под «Мостом глупости» застряла юбилейная 170-я «ГАЗель».