Под «Мостом глупости» застряла юбилейная 170-я «ГАЗель»

"Мост глупости" подсчитал в своем твиттер-аккаунте, что это была 170-я газель по счету. Фото: кадр из видео vk.com/spb_today

"Мост глупости" подсчитал в своем твиттер-аккаунте, что это была 170-я газель по счету. Фото: кадр из видео vk.com/spb_today

Петербургский «Мост глупости» поймал 170-ю фуру после нескольких месяцев затишья.

Под мостом на пересечении Софийской улицы и Ленсоветской дороги, застряла очередная «ГАЗель», об этом пишут очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Как так-то? Фотка висит, не говоря о знаках. Через день тут езжу хоть раз, хоть один да застрял», — возмущается автор публикации.

Видео: vk.com/unreleased_dtp

«Мост глупости» подсчитал в личном твиттер-аккаунте, что это была 170-я газель по счету. До этого известный мост был в «отпуске» — за последние два месяца он словил всего одну «ГАЗель». За полгода он собрал 8 грузовиков.

А 2 сентября мост отметит свой юбилей — ему исполнится 10 лет. Его построили 2009 году и с тех пор под ним регулярно застревают грузовики.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что под новым «мостом глупости» в Зеленогорске застряла фура. Новый «мост глупости» расположен в Курортном районе Санкт-Петербурга. Там застряла крупногабаритная фура, в связи с чем движение на участке дороги затруднено.