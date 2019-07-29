Под новым «мостом глупости» в Зеленогорске застряла фура

В понедельник, 29 июля, в Зеленогорске найден новый «мост глупости», под которым около четырех часов вечера застряла крупногабаритная фура.

Об этом рассказали очевидцы случившегося в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Новый «мост глупости» расположен в Курортном районе Санкт-Петербурга. Там застряла крупногабаритная фура, в связи с чем движение на участке дороги затруднено.

Водители имеют возможность объезжать фуру только по встречной полосе движения. По словам очевидцев, на мосту размещен знак, который информирует водителей о максимальной высоте транспортного средства в 3,5 метра. Как водитель фуры мог забыть о габаритах своего автомобиля неизвестно.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец получил 380 часов работ за вождение в нетрезвом виде.