Грузовик Почты России застрял под мостом в Купчино

Грузовик не прошел под мостом. Фото: vk.com/spb_today

Грузовик не прошел под мостом. Фото: vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе Петербурга грузовик Почты России застрял под мостом на Южном шоссе. Продолжить путь ему помешали габариты.

Авария произошла утром 9 октября. Пройти под железнодорожным мостом грузовику все-таки удалось. Однако кузов его после выхода из тоннеля значительно помялся.

«Почта России не смогла… Ждите свои посылки «вовремя», — иронизируют очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Был ли грузовик полон и пострадали ли посылки во время аварии, неизвестно.

Похоже, мост на Южном шоссе становится очередным собратом «моста глупости». Переправ, ловящих габаритные большегрузы, в городе все больше. Так, мост в Металлострое это осенью не пропустил корейский Hyundai Porter. Надпись «газель не пройдет» перед тоннелем водителя не смутила.