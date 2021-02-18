Медсестра получила ножевое ранение на Большевиков

В Невском районе Петербурга неизвестный напали на 57-летнюю медсестру. Женщина получила ножевое ранение и у нее отобрали сумку.

Инцидент произошел около 8 утра 17 января у дома 74 корпус 4 по проспекту Большевиков.

Как стало известно gazeta.spb.ru, неизвестный мужчина несколько раз ударил женщину ножом и похитил ее сумку. Пострадавшей помог очевидец, он и задержал убегающего злоумышленника. Истекающую кровью женщину увезли в больницу. Личные вещи оказались в целостности.

Подозреваемого задержали. Им оказался 23-летний уроженец одного из государств Средней Азии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в деревне Горбунки трое мужчин решили конфликтным способом найти виновного в прорыве воды. Коммунальная авария завершилась дракой и попаданием в больницу.