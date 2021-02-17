В Ленобласти прорыв трубы в доме закончился поножовщиной с госпитализацией

В Ленобласти прорыв трубы в доме закончился поножовщиной с госпитализацией
Пострадавших госпитализировали. Фото: Baltphoto

В деревне Горбунки трое мужчин решили конфликтным способом найти виновного в прорыве воды. Коммунальная авария завершилась дракой и попаданием в больницу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ленинградской области, инцидент случился накануне, 16 февраля, в одном из домов в деревне Горбунки. В полицию поступило сообщение о ножевых ранениях.

На месте сотрудники установили, что в доме 63-летнего местного жителя случился прорыв воды. Он обвинил в этом соседа и решил вместе с зятем разобраться с ним. Диалог на повышенных тонах перешел в драку. В итоге, сосед нанес два удара ножом оппонентам, – одному в грудь, а другому в ногу. Мужчину задержали стражи порядка.

На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Тосно подвыпивший мужчина на почве ссоры столкнул сожительницу с лестницы.

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