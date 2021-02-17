В Тосно подвыпивший мужчина на почве ссоры столкнул сожительницу с лестницы

В Тосно подвыпивший мужчина на почве ссоры столкнул сожительницу с лестницы
Инцидент случился на лестничной площадке. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Полицию города Тосно доставили мужчину, который привлекался более 10 раз к уголовной ответственности. Нарушитель столкнул свою сожительницу с лестницы в алкогольном состоянии.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, инцидент случился накануне, 16 февраля, в доме №3 по улице Боярова. В полицию поступило сообщение о пострадавшей, которую толкнули с лестницы.

На месте сотрудники происшествия установили, что столкнул ее с лестничной площадки 43-летний безработный сожитель. У них произошла обоюдная ссора, которая закончилась госпитализацией. 32-летнюю женщину доставили с травмами в больницу.

Мужчину задержали в очередной раз. Отмечается, что нарушитель привлекался к уголовной ответственности более 10 раз. На данный момент в отношении него составили административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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