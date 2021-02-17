В Петергофе у начальника полярной экспедиции угнали иномарку за 2,4 млн

В Петродворцовом районе Петербурга сотрудники полиции разыскивают автоугонщика.

У начальника партии полярной морской геологоразведочной экспедиции угнали кроссовер.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел утром 16 февраля. В полицию обратился 52-летний начальник партии АО «Полярная Морская Геологоразведочная Экспедиция». По его словам, в период с 18 часов 15 февраля до 7 часов 16 февраля от дома №35 по Озерковой улице в Петергофе неизвестный угнал его автомобиль автомобиль KIA Sorento Prime. Стоимость иномарки оценивается в 2,467 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отдел полиции обратился 48-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестный похитил его ВАЗ-2108 стоимостью 8 тыс. рублей, припаркованный у дома 61/1 по проспекту Маршала Блюхера.