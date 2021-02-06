Петербургского угонщика задержали за сдачу на металлолом чужого «ВАЗ»

Петербургского угонщика задержали за сдачу на металлолом чужого &#171;ВАЗ&#187;
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Красногвардейском районе Петербурга местный житель лишился автомобиля «ВАЗ». Позже машину нашли в пункте приема черного металла.

В среду, 3 февраля, в отдел полиции обратился 48-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестный похитил его ВАЗ-2108 стоимостью 8 тыс. рублей, припаркованный у дома 61/1 по проспекту Маршала Блюхера.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, 5 числа машину обнаружили в пункте приема металлолома на Шафировском проспекте.

Подозреваемого в преступлении поймали у дома №37 по улице Бестужевской. В отношении 37-летнего мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина угнал фургон «Форд Транзит» и уехал на нем в Тосно.

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