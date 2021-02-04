В Петербурге мужчина угнал фургон «Форд Транзит» и уехал на нем в Тосно

Злоумышленник уехал на фургоне в Тосно. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Злоумышленник уехал на фургоне в Тосно. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Петербурге водитель коммерческой организации сообщил в полицию об угоне его рабочего фургона. Машину нашли через три дня в Тосно, а злоумышленника — через две недели в Шушарах.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и области, 18 января 27-летний водитель заявил в полицию об угоне автомобиля «Форд Транзит», который принадлежит коммерческой организации. Его стоимость оценивается в 1,3 млн рублей. Было открыто уголовное дело по статье о краже.

Через три дня полицейские нашли машину. Оказалось, что угонщик оставил ее на Московском шоссе в Тосно. 3 февраля поймали и самого подозреваемого, 25-летнего мужчину задержали в подъезде дома на Колпинском шоссе в Шушарах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мошенник представился сыном и обманул 88-летнюю петербурженку на 40 тысяч рублей.