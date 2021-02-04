Мошенник представился сыном и обманул 88-летнюю петербурженку на 40 тысяч рублей

Мошенник представился сыном и обманул 88-летнюю петербурженку на 40 тысяч рублей
Подозреваемый в мошенничестве. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Петербурге задержали подозреваемого в мошенничестве пожилой жительницы Невского района, сообщили в городском главке МВД.

В середине декабря 2020 года в полицию обратилась 88-летняя пенсионерка с улицы Антонова-Овсеенко. По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный и представился ее сынок. Голос на другом конце провода заявил, что якобы задержан полицией и ему нужны деньги. После этого женщина передала деньги курьеру, который пришел к ней в квартиру.

По факту произошедшего правоохранители открыли уголовное дело. Накануне сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего подозреваемого во Всеволожске. За его плечами несколько судимостей, в том числе за мошенничество.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пенсионеру подменили 252 тыс. рублей на купюры «банка приколов».

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