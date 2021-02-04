В Петербурге пенсионеру подменили 252 тыс. рублей на купюры «банка приколов»

В Петербурге пенсионеру подменили 252 тыс. рублей на купюры «банка приколов»
Пенсионер из Петербурга стал жертвой мошенников. Фото: pixabay.com

В Северной столице полиция раскрыла кражу у пожилого жителя Адмиралтейского района. Двое неизвестных подменили пенсионеру деньги на ненастоящие. Заведено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, инцидент случился еще 17 января прошлого года. В полицию обратился мужчина 1935 года рождения. Он заявил о краже своих средств.

По версии следствия, нарушители представились сотрудниками пенсионного фонда, когда пришли к пожилому жителю в квартиру на улице Гражданской. Доверчивый пенсионер впустил злоумышленников и остался без денег. Они подменили 252 тыс. рублей на купюры «банка приколов», а также стащили банковскую карту. Позже с нее была списана сумма в размере 75 тыс. рублей.

В итоге, полиция смогла задержать одного причастного к преступлению. Им оказался 35-летний житель Ставропольского края. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожилой петербуржец через суд добился права получать две пенсии одновременно.

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