Петербуржец добился в суде права получать две пенсии одновременно

Петербуржец добился в суде права получать две пенсии одновременно
Пенсионер будет получать две пенсии. Фото: pixabay.com

Житель Северной столицы через суд смог добиться получения второй пенсии. Первая ему приходит по старости, а вторая за военные сборы.

Как сообщает пресс-служба Конституционного суда РФ, судья вынес решение в пользу пенсионера, который подал иск о получении сразу двух пенсий. Мужчина претендовал на пенсию по старости лет и на выплату за военные сборы, на которых он участвовал в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. Кроме этого, в 2018 году петербуржцу присвоили инвалидность второй группы.

В итоге, судья принял решение, что ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС в статусе военнообязанных имеют право на две пенсии. Одна положена за старость, а другая за инвалидность из-за военных сборов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно, в каких случаях можно лишиться квартиры и не узнать об этом.

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