Стало известно, в каких случаях можно лишиться квартиры и не узнать об этом

Россиян предупредили о том, что бывают случаи, когда чужую квартиру переоформляют на себя аферисты. Хозяин жилья даже не узнает об этом.

Как сообщает юрист Олег Сухов в интервью агентству «Прайм», есть несколько вариантов, при которых можно лишиться недвижимости. Такие случаи встречаются нередко в судебной практике.

Например, мошенники могут подделать паспорт хозяина, чтобы подать заявление в Росреестр и подписать договор купли-продажи. В итоге, квартира уходит к новому собственнику. Также одним из распространенных случаев является предоставление доверенности с расширенными полномочиями третьему лицу, который может завладеть жильем.

Чтобы избежать подобных ситуаций Олег Сухов призвал россиян раз в год заказывать в МФЦ выписку из ЕГРН. Это позволит убедиться во владении имуществом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России могут постепенно отказаться от льготной ипотеки. Программу под 6,5% будут продлевать только в некоторых регионах.