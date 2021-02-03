Льготную ипотеку могут продлить не во всех регионах

В России планируют приостановить действие программы льготная ипотек. Процесс планируют проводить постепенно, сворачивая программу не во всех регионах сразу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавету Данилову.

По словам специалиста, постепенное сворачивание ипотеки под 6,5% нужно для того, «чтобы не приводить к избыточным рискам». Таким образом, Елизавета Данилова предлагает следить за динамикой цен. Например, в последние годы они росли из-за роста объемов ипотеки и недостаточного предложения жилья.

Кроме этого, она добавила, что льготная ипотека теряет социальный характер. Так программу чаще всего используют обеспеченные граждане, чтобы вложить свои средства.

В итоге, Елизавета Данилова предложила продлить льготную ипотеку только в тех регионах, «где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где такая программа будет необходима».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцы стали чаще покупать квартиры с меблировкой.