Петербуржцы все чаще предпочитают квартиры с меблировкой

Это позволяет сэкономить время и силы при переезде в новое жилье.

Аналитики обратили внимание на рост популярности квартир с меблировкой. Отмечается, что спрос на такую недвижимость рос постепенно и в декабре 2020 года готовую меблировку предпочитали в два раза больше покупателей, чем в начале года. Об этом сообщает «Петербургская Недвижимость» (входит в Setl Group).

Специалисты компании считают, что рост числа заказов мебели связан со сдачей новых объектов и очередей. Многие покупатели хотят поскорее заехать в квартиру, поэтому и готовы оформить договор на меблировку.

Чаще всего обставить мебелью квартиру просят покупатели студий, а также владельцы квартир формата 2Е. В «Петербургской Недвижимости» отмечают, что при заказе меблировки сначала происходит замер, а через 21 день покупатель получает готовый комплекс мебели. Известно, что доставка, сборка и установка бесплатны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург попал в топ-3 городов по росту цен на первичное жилье.