Петербург попал в топ-3 городов по росту цен на первичное жилье

Северная столица вместе с Казанью и Челябинском оказалась в рейтинге городов-лидеров по динамике роста цен на новостройки. Топ составлен среди городов-миллионников России по итогам 2020 года.

Данные об этом появились в субботу, 23 января. Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, первое место заняла Казань. Средняя стоимость квадратного метра в городе за год выросла на 21,6%, что составило 94 тыс. 967 рублей.

На втором месте расположился Санкт-Петербург. Эксперты отметили динамику с отставанием всего в 0,1%. Так за «квадрат» покупателям придется в среднем отдать 111 тыс. 387 рублей.

Тройку замкнул Челябинск – рост почти 21%. Стоимость «квадрата» возросла до 55 тыс. 420 рублей.

Отметим, что столица России оказалась на 13-м месте топа. Новостройки в России подорожали на 7,4% за 2020 год.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Путин призвал позаботиться о выравнивании цен на жилье.