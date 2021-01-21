Путин призвал позаботиться о выравнивании цен на жилье

Путин призвал позаботиться о выравнивании цен на жилье
Несмотря на льготную ипотеку, доступных вариантов недвижимости в стране все равно не хватает. Фото: pixabay

Президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам призвал выравнять цены на отечественном рынке недвижимости, поскольку дисбаланс в ряде регионов привел к существенному росту стоимости жилья.

По словам Путина, решить эту проблему можно, расширив спектр предложений на рынке недвижимости. В то же время глава государства предложил коллегам озвучить собственные идеи по достижению этой цели. В 2021 году, по словам президента, главной задачей сферы строительства является ускорение темпов возведения зданий до 120 млн «квадратов» в год, передает РИА Новости.

Путин также отметил эффективность программы льготного ипотечного кредитования под 6,5%. Эта мера, как считает российский лидер, заметно поддержала строительную отрасль и повысила объемы ввода жилья — на данный момент программой воспользовались уже около 350 тысяч семей. Однако, несмотря на такие результаты, на рынке недвижимости все равно не хватает доступных вариантов, убежден политик.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спрос на квартиры в новостройках Петербурга за год увеличился на 64%.

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