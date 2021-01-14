В Петербурге спрос на квартиры в новостройках за год вырос на 64%

В Санкт-Петербурге средняя цена первичной недвижимости увеличилась на 32% за год и составила 140 542 рубля за кв. м к концу года. Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге средняя цена первичной недвижимости увеличилась на 32% за год и составила 140 542 рубля за кв. м к концу года. Фото: pixabay

Аналитики «Авито Недвижимости» заявляют, что по итогам 2020 года спрос на новостройки в целом по России превысил показатели 2019 года на 23%, несмотря на сложные обстоятельства пандемии.

Во втором квартале года спрос снизился на 21%, однако уже в третьем увеличился на 38%. В четвертом квартале, кроме того, отмечается существенное повышение цен на квартиры в новостройках — на 10%. В Петербурге интерес покупателей к такому типу жилья вырос на рекордные 64%, но и средняя за цена за квадратный метр не отстает — подорожание составило 32%.

Предложения на рынке новостроек при этом в в течение года держались примерно на одном уровне с незначительными колебаниями. В целом по России, ввиду неожиданно грянувшей пандемии, предложение снизилось на 9% по сравнению с 2019-м. В Санкт-Петербурге снижение и вовсе составило лишь на 1%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о прогнозируемых ценах на петербургские новостройки в 2021 году.