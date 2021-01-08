Стали известны цены на новостройки Петербурга в 2021 году

Стали известны цены на новостройки Петербурга в 2021 году
Стоимость квадратного метра в новостройках растет. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

За последние несколько лет средняя стоимость квартир в новостройках Петербурга выросла почти на 30% — до 126 тыс. рублей за квадратный метр. Согласно прогнозам экспертов, в 2021 году цены снижаться не будут.

Весной 2018 года квадратный метр в новых жилых домах стоил в среднем 89,5 тыс. рублей. В конце 2020 года стоимость одного квадрата составляла уже 126 тыс. рублей.

В Ленобласти также наблюдается рост цен — квартиры на первичном рынке подорожали с 58,7 тыс. рублей до 79,7 тыс. рублей за квадратный метр, передает АБН.

По мнению гендиректора агентства недвижимости «ВамКнам» Анны Симашовой, в текущем году тенденции сохранятся. Она уверяет, что стоимость жилья в Петербурге стабильно растет вместе со спросом. Для прогноза по спаду цен, как отмечает эксперт, попросту нет оснований.

Симашова также назвала мизерные квартиры-студии самыми переоцененными. Такие квартиры площадью 18 квадратов продаются за 3,5 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы стали чаще покупать жилье бизнес-класса.

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