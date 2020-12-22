Петербуржцы стали чаще покупать жилье бизнес-класса

В Северной столице подобное жилье обходится в среднем в 10 млн рублей на вторичном рынке и 8,8 млн рублей в новостройках. Фото: unsplash

В Северной столице подобное жилье обходится в среднем в 10 млн рублей на вторичном рынке и 8,8 млн рублей в новостройках. Фото: unsplash

В Санкт-Петербурге наблюдается рост спроса на жилье повышенной комфортности — бизнес- и премиум-класса.

По данным «Авито Недвижимости», за последний год спрос на квартиры повышенной комфортности в новых домах поднялся на 31%. На вторичном рынке всплеск интереса потенциальных покупателей был еще заметнее — он вырос на 45%.

Примечательно, что цены жилье повышенной комфортности значительно различаются в зависимости от регионов. К примеру, двухкомнатная квартира премиум-классе на Малой Бронной улице в Москве площадью 72 «квадрата» будет стоить около 130 млн рублей. В то же время аналогичная квартира на набережной Адмирала Лазарева обойдется покупателю в 44,5 млн рублей.

В Северной столице подобное жилье обходится в среднем в 10 млн рублей на вторичном рынке (+28% за год) и 8,8 млн рублей в новостройках (+36%).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минстрое заявили о подорожании жилья в 2021 году.