В Минстрое заявили о подорожании жилья в 2021 году

В России спрогнозировали среднюю цену на квадратный метр жилья в следующем году. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства заявило о росте цен на недвижимость.

Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на проект приказа ведомства, средняя цена по стране квадратного метра составит 49 тыс. 173 рубля. Данная сумма на 539 рублей больше, чем во второй половине 2020 года.

Кроме этого, лидером по подорожанию станет Москва. В столице России квадратный метр подорожает на 8-9,5 тыс. рублей. Подобные изменения ожидаются и в регионах Дальневосточного федерального округа.

Также в ведомстве выделили регион, в котором произойдёт снижение стоимости. Это Бурятия. Квадратный метр в данном субъекте подешевеет с 78,18 тыс. до 61,26 тыс. рублей.

В 34 регионах цены останутся без изменений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге наблюдается рекордный спрос на загородную недвижимость.