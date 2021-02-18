Активистка Анастасия Шевченко признана виновной, но в колонию не сядет

В четверг, 18 февраля, ростовский суд признал активистку Анастасию Шевченко виновной в участии в нежелательной организации. Она отделалась условным сроком — обвинитель настаивал на пяти годах колонии.

В ходе заседания суд огласил показания свидетелей, в том числе полицейских и сотрудников Центра Э, экспертизу техники ростовских активистов.

В результате судья огласил приговор: четыре года условного срока. Суд посчитал, что деятельность активистки угрожала конституционному строю страны.

Анастасия Шевченко признана виновной в участии в деятельности иностранной организации. В истории России это первое уголовное дело о нежелательных иностранных агентах, действующих на территории страны. Ранее нежелательной организацией была признана «Открытая Россия», в которой и состояла Шевченко.

Сама Анастасия Шевченко виновной себя признавать не стала. При этом в последнем слове не стала отрицать свое участие в организации, отметив, что никогда этого не скрывала. Государственный обвинитель попросил суд лишить ее свободы на пять лет при максимальном наказании в шесть.

На заседание Октябрьского районного суда, которое проходило сегодня в Ростове-на-Дону, приехала российская телеведущая Ксения Собчак. Шевченко, к слову, возглавляла ростовский предвыборный штаб Собчак.

Уголовное дело в отношении Анастасии Шевченко было еще два года назад. Ее обвинили в «осуществлении деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности».

Тогда у восьми активистов организации в разных городах прошли обыски. Суд принял решение отправить Анастасию Шевченко под домашний арест, который в результате продлился около двух лет.