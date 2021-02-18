На улицах Петербурга живут около 100 тысяч бездомных кошек

В Петербурге насчитывается порядка 100 тысяч безнадзорных кошек и около пяти тысяч бездомных собак, которые живут на улицах. Об этом сообщил начальник городского управления ветеринарии Юрий Андреев.

Андреев заявил на пресс-конференции 18 февраля, что в Петербурге с хозяевами проживает не менее 300 тысяч собак и до одного миллиона кошек. На улицах живет около пяти тысяч собак. Что касается кошек, то в многоквартирных домах проживают до 100 тысяч животных, которые прячутся по подвалам. По словам Андреева, бездомные питомцы приносят «массу проблем разного свойства нашему городу».

Он отметил, что за последние 15 лет в городе кастрировали, вакцинировали, чипировали и выпустили на улицы более 30 тысяч бездомных собак, из которых 22,5 тысячи — самки. В прошлом году власти впервые направили бюджетные средства на кастрацию животных: за год кастрировали 1781 собаку и 1336 кошек.

По данным городского управления ветеринарии, в городе работают 17 приютов для животных, в которых содержат две тысячи собак и примерно столько же кошек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что город построит приюты для животных в трех районах Петербурга.