Петербургскую вакцину от гриппа отправили в Венесуэлу

В настоящее время в Санкт-Петербурге заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (далее ОРВИ) находится на неэпидемическом уровне. Фото: gov.spb.ru

В настоящее время в Санкт-Петербурге заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (далее ОРВИ) находится на неэпидемическом уровне. Фото: gov.spb.ru

В Венесуэлу началась доставка вакцины от гриппа. Страна получит партию из Северной столицы по поручению президента России Владимира Путина.

Об этом стало известно в четверг, 18 февраля. Как сообщают в СПбНИИВС, в прошлом году в южноамериканскую страну было доставлено три миллиона доз препарата от болезни. Данная вакцина очень необходима особенно во время пандемии коронавирусной инфекции.

Отметим, что ежегодные поставки осуществляются в Венесуэлу по поручению Владимира Путина в рамках договоренностей с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. В 2021 году страна получит 5 млн доз препарата.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что сотрудники Музея истории Петербурга разом привились от коронавируса. Прививку поставили музейные смотрители, экскурсоводы, администраторы и другие сотрудники — всего 80 человек.