Сотрудники Музея истории Петербурга разом привились от коронавируса

Сотрудники Музея истории Петербурга разом привились от коронавируса
В городе продолжается вакцинация. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Государственный музей истории Петербурга организовал коллективную вакцинацию от коронавируса для всех своих сотрудников.

Сотрудники музея прошли первый этап вакцинации в прививочном пункте в поликлинике №32 Петроградского района. Прививку поставили музейные смотрители, экскурсоводы, администраторы и другие сотрудники — всего 80 человек. Многим из них уже больше 65 лет, из-за чего они не могли приступить к работе в силу коронавирусных ограничений.

Директор музея Владимир Кириллов отметил, что ежегодно Музей истории Петербурга посещают более двух с половиной миллионов жителей и гостей Северной столицы. А его центральный объект — Петропавловская крепость — является одним из самых популярных туристических мест в городе. Поэтому крайне важно предотвратить риски заражения коронавирусом как для сотрудников, так и для посетителей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург сокращает план по вакцинации и ждет третьей волны.

вакцинация от коронавируса музей истории петербурга новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково пассажиры уже более 14 часов ждут вылета в Занзибар
На Большом Сампсониевском ОМОН обезвредил снаряд ВОВ на строительной площадке
У госпитализированных с тяжелой формой COVID нашли повреждения сердца
Петербургскую вакцину от гриппа отправили в Венесуэлу
Бывшего сотрудника штаба Навального нашли мертвым под Петербургом
Самая холодная ночь в Петербурге обернулась ярким утром: фоторепортаж Gazeta.SPb
Четыре района Петербурга получат новое освещение в 2021 году
Власти Украины продлили карантин до конца апреля