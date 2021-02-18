Сотрудники Музея истории Петербурга разом привились от коронавируса

Государственный музей истории Петербурга организовал коллективную вакцинацию от коронавируса для всех своих сотрудников.

Сотрудники музея прошли первый этап вакцинации в прививочном пункте в поликлинике №32 Петроградского района. Прививку поставили музейные смотрители, экскурсоводы, администраторы и другие сотрудники — всего 80 человек. Многим из них уже больше 65 лет, из-за чего они не могли приступить к работе в силу коронавирусных ограничений.

Директор музея Владимир Кириллов отметил, что ежегодно Музей истории Петербурга посещают более двух с половиной миллионов жителей и гостей Северной столицы. А его центральный объект — Петропавловская крепость — является одним из самых популярных туристических мест в городе. Поэтому крайне важно предотвратить риски заражения коронавирусом как для сотрудников, так и для посетителей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург сокращает план по вакцинации и ждет третьей волны.