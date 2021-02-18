Петербург сокращает план по вакцинации и ждет третьей волны

В Петербурге начало расти число суточных госпитализаций взрослых пациентов. Ученые, между тем, предсказывают Северной столице третью волну.

Так, по последним данным, в Петербурге за сутки число госпитализированных за сутки выросло на восемь пациентов. При этом большинство остальных показателей эпидпроцесса все же сохраняют тенденцию к снижению.

По состоянию на 17-е февраля в Северной столице из 9,5 тыс. коек свободными остались более 3,8 тыс.

При этом стало известно, что в городе план по вакцинации урезали почти в три раза. Если ранее планировалось, что прививку получат 3,5 млн петербуржцев, то теперь эта цифра составляет 1,2 млн человек.

К слову, накануне в город поступило еще 48 400 комплектов доз вакцины «Спутник V». Всего с начала вакцинации город получил почти 330 тысяч доз. В настоящее время для петербуржцев открыто 123 пункта вакцинации.

Несмотря на то, что в городе отмечают тенденции к угасанию второй волны коронавируса, сворачивать «ковидные» госпитали пока не планируют. Так, Смольный сообщил, что петербургские медики, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19, будут получать выплаты до конца июля этого года.

Ученые при этом и вовсе не исключают третьей волны. Так, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Яковлев дал прогноз, согласно которому в Северной столице новый и резкий приток больных инфекцией может случится уже осенью этого года. Комментируя такой прогноз, он отметил, что коронавирус распространяется в мире по схожему сценарию с пандемией испанки сто лет назад. Исходя из таких данных, новая болезнь будет буйствовать в течение трех лет.

«Примечательно, что этой осенью и зимой в Петербурге почти не диагностировали грипп. Есть реалистичное предположение, что коронавирус победил грипп и станет теперь нашим главным респираторным вирусом», — заметил ученый.