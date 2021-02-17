Работающим с коронавирусом медикам Петербурга пообещали новые выплаты в 2021 году

Медработникам, лечащим пациентов с коронавирусом, положены выплаты. Фото: комитет по здравоохранению

Медработникам, лечащим пациентов с коронавирусом, положены выплаты. Фото: комитет по здравоохранению

Петербургские медики, оказывающие помощь больным коронавирусом, в 2021 году получат специальные социальные выплаты, сообщили в пресс-службе Смольного.

Соответствующие постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Так, работникам медицинских организаций поддержат ежемесячной специальной социальной выплатой, которая будет действовать с 1 января по 31 июля 2021 года. Выплаты получат все медики, которые оказывают медицинскую помощь, участвуют и обеспечивают оказание медпомощи по диагностике и лечению коронавируса.

Документом устанавливаются категории медработников, размер выплаты, а также порядок и условия предоставления специальных социальных выплат.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Кремль выделит 49 млрд рублей на выплаты медикам.