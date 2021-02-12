Кремль выделит 49 млрд рублей на выплаты медикам

Власти понимают, что нагрузка на врачей все еще очень велика.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство направил более 49 миллиардов рублей на выплаты медикам. Он отмечает, что именно им приходится сложнее всего во время пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Сейчас ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется, но нагрузка на врачах все еще колоссальная. Средства, выделенные Кремлем, пойдут на специальные выплаты для медработников, которые помогают пациентам с инфекцией.

«Выделим регионам более 25 миллиардов рублей на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций для того, чтобы они могли своевременно и в полном объеме оказывать помощь по системе обязательного медицинского страхования»,

— добавил Мишустин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач заявил о приближении России к окончанию пандемии.