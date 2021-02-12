Врач заявил о приближении России к окончанию пандемии

Эксперт заявил, что количество зараженных с каждым днем уменьшается.

Главный врач ГКБ 15 имени Филатова Валерий Вечорко заявил, что в России пандемия коронавируса приближается к окончанию. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что уже сейчас количество пациентов в московских больницах становится все меньше. По мнению эксперты есть два развития событий. Согласно первому, пандемия закончится и специалистам нужно будет думать, как реабилитировать граждан, пострадавших от коронавируса. Согласно второму, пандемия продолжится и это значит, что еще придется бороться с инфекцией.

«Здесь востребованы и перспективны будут исследования: по сравнительной эффективности вакцинации, по улучшению лабораторной и инструментальной диагностики, по прогнозированию исходов лечения и по оценке эффективности и безопасности лечения»,

— добавил главврач.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Спутник V» вошел в тройку популярных мировых вакцин от Covid-19.