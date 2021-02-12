«Спутник V» вошел в тройку популярных мировых вакцин от Covid-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Российская вакцина «Спутник V» показывает внушающие результаты. Препарат вошел в тройку мировых вакцин по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Об этом стало известно в пятницу, 12 февраля. Согласно данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), «Спутник V» обогнал три вакцины из Китая по данному показателю.

На данный момент российский препарат одобрен в 26 странах Европы, Латинской Америки, а также в государствах Ближнего Востока, Африки, Азии и Северной Америки.

Таким образом, первое место по количеству одобрений занимает вакцина Pfizer, которая появилась уже в 35 странах. Следом за ней идет AstraZeneca – препарат одобрен в 31 стране. Тройку замыкает «Спутник V».

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