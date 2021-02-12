В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости коронавирусом весной

Весной возможно увлечение числа зараженных коронавирусом. Об этом предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, рост заболеваемости возможен из-за повышенной влажности и прохладной температуры воздуха. Кроме того, весной начнутся сезонные ОРВИ, авитаминоз и депрессивные состояния.

Как сообщили «РИА Новости», специалист отметил, что к более мощному всплеску заболеваемости COVID-19 может привести преждевременное послабление антиковидных ограничений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на треть сократилось число госпитализаций ковид-пациентов.