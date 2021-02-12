В Петербурге на треть сократилось число госпитализаций ковид-пациентов

В Петербурге продолжают отмечать снижение заболеваемости коронавирусом. Количество развернутых коек под больных COVID и внебольничными пневмониями уменьшили до 10 тыс.

Так, по данным на 11 февраля, число госпитализаций КОВИД-пациентов в Петербурге за неделю уменьшилось на 29,53 %. Число выздоровевших КОВИД-пациентов выросло почти на 6 %.

Как сообщили в Межведомственном координационном совете по противодействию распространению коронавируса, на 12 % стало меньше пациентов с положительным тестом на новый вирус, которые находятся под наблюдением медиков. На прошлой неделе таких пациентов было 48 975, а сейчас их 43 134.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи обнаружили новый неочевидный симптом коронавируса.