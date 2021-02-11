Врачи обнаружили новый неочевидный симптом коронавируса

Коронавирус может оказывать воздействие на диафрагму, вследствие чего больной может подолгу икать. Фото: Pixabay

Коронавирус может оказывать воздействие на диафрагму, вследствие чего больной может подолгу икать. Фото: Pixabay

Неочевидным признаком коронавирусной инфекции может быть длительная икота. Об этом свидетельствуют некоторые случаи заболевания.

Согласно информации об описанных случаях COVID-19, у всех инфицированных пациентов была икота. Болезнь подтверждали тесты и результаты компьютерной томографии.

Как сообщил Express, икота проходила, когда начинали проявляться первые признаки выздоровления.

При этом врачи предупреждают, что икота часто возникает беспричинно и может длиться несколько минут. По их мнению, если икота продолжается более двух суток или ее приступы регулярно повторяются, следует обратиться за помощью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые открыли удивительные свойства икоты.