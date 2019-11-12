Ученые открыли удивительные свойства икоты

Ученые выявили ряд полезных свойств икоты. Соответствующим исследованием занимались специалисты из Университетского колледжа Лондона.

Исследователи определили, что икота ещё в утробе матери влияет на развитие связей между нейронами. По их словам, это неспецифическое нарушение функции внешнего дыхания начинается с девятой недели беременности.

Как сообщается в журнале Clinical Neurophysiology, в ходе эксперимента ученым удалось зафиксировать каждый из «иков» новорожденных. Специалисты выяснили, что таким образом младенец начинает ощущать внутреннее тело, а мозг тем временем начинает управлять диафрагмой.

Механизмы, вызванная икотой, могут помочь мозгу новорожденного научиться контролировать дыхательные мышцы, чтобы в конечном итоге управлять дыханием.

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