Ученые выяснили, что плохой сон способствует появлению тревожности

Ученые выяснили, что плохой сон способствует появлению тревожности
Частый недосып может привести к проблемам. Фото: pixabay

Между качеством сна и тревожностью человека, возникающей на следующий день, существует прямая связь. Такое заключение сделали ученые Калифорнийского университета.

Специалисты напомнили, что людям необходимо высыпаться в ночное время суток, чтобы восполнять силы и хорошо чувствовать себя на следующий день. Однако выяснилось, что последствия бессонницы могут быть значительно серьезнее.

Как сообщает nature.com, в результате исследования эксперты выяснили, что бессонная ночь вызвала у 30% испытуемых повышенный уровень тревожности. Они отметили, что такой частый недосып может стать причиной для симптомов клинических тревожных расстройств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, чем вреден дневной сон. Ученые выяснили, что такой отдых влияет на работу сердца.

бессонница психические расстройства ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржца, опьяненного неопределенным веществом, посадили под стражу за ...
на Невском иномарка врезалась в столб
Олег Соколов доставлен в Октябрьский районный суд Петербурга
В Петербурге скончалась актриса Ольга Завьялова
Власти Петербурга выделили три участка под храмы
Ученые выяснили, что плохой сон способствует появлению тревожности
Тело убитой аспирантки СПбГУ обнаружили в Екатерингофке
В Горелово таксист изнасиловал и ограбил колясочницу