Ученые выяснили, что плохой сон способствует появлению тревожности

Между качеством сна и тревожностью человека, возникающей на следующий день, существует прямая связь. Такое заключение сделали ученые Калифорнийского университета.

Специалисты напомнили, что людям необходимо высыпаться в ночное время суток, чтобы восполнять силы и хорошо чувствовать себя на следующий день. Однако выяснилось, что последствия бессонницы могут быть значительно серьезнее.

Как сообщает nature.com, в результате исследования эксперты выяснили, что бессонная ночь вызвала у 30% испытуемых повышенный уровень тревожности. Они отметили, что такой частый недосып может стать причиной для симптомов клинических тревожных расстройств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, чем вреден дневной сон. Ученые выяснили, что такой отдых влияет на работу сердца.