Эксперты рассказали о том, что дневной сон вреден для сердца

По мнению исследователей, спать днем может быть вредно для нормальной работы сердца. Однако, не во всех случаях.

Американские медики отмечают, что наибольший вред приносит длительный сон в дневное время. У любителей дневного сна оказывается значительно выше риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, такие люди подвержены нарушению биологических ритмов.

В то же время исследователи подчеркивают, что короткий сон, длительностью в 10-30 минут, может быть полезен для организма и преодолевать сонливость и рассеянность в течение дня. Глубокий сон такому эффекту отнюдь не способствует.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сахар представляет собой смертельную опасность для людей, страдающих ожирением. К такому выводу пришли ученые из Медицинского колледжа Джорджии в США.