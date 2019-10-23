Эксперты рассказали о том, что дневной сон вреден для сердца

Эксперты рассказали о том, что дневной сон вреден для сердца
По мнению специалистов, короткий сон также способствует улучшению памяти. Фото: https://pixabay.com/

По мнению исследователей, спать днем может быть вредно для нормальной работы сердца. Однако, не во всех случаях.

Американские медики отмечают, что наибольший вред приносит длительный сон в дневное время. У любителей дневного сна оказывается значительно выше риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, такие люди подвержены нарушению биологических ритмов.

В то же время исследователи подчеркивают, что короткий сон, длительностью в 10-30 минут, может быть полезен для организма и преодолевать сонливость и рассеянность в течение дня. Глубокий сон такому эффекту отнюдь не способствует.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сахар представляет собой смертельную опасность для людей, страдающих ожирением. К такому выводу пришли ученые из Медицинского колледжа Джорджии в США.

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