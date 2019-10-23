Ученые выяснили, для кого сахар смертельно опасен

Сахар крайне вреден для людей, страдающих ожирением, так как нарушаются циркадные ритмы организма, а также повышается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые Медколледжа Джорджии в США рассказали, сообщает Medicalxpress, что в каждой клетке человеческого тела есть «часы», которые прогнозируют ежедневные потребности организма. Специалисты отметили, что они различны в разное время суток: в ночной период происходит «ремонт» организма, а после рассвета все функции направлены на поддержание жизнедеятельности.

Исследователи провели опыты на мышах с ожирением. В результате чего выяснили, что в течение сна уровень глюкозы не уменьшается. Такое состояние способствовало развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что на территории РФ могут установить минимальную стоимость сахара.