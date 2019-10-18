На сахар могут установить минимальную цену в России

На сахар могут установить минимальную цену в России
За этот год стоимость сахара упала на 40%. Фото: pixabay

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) порекомендовала России и ряду сопредельных государств рассмотреть возможность установления минимальной цены на сахар.

Как сообщает РБК, предложение по установке минимальной цены на сахар связано с обрушением оптовых цен, которое вызвали рекордный урожай сахарной свеклы и излишками продукции. Согласно данным Минсельхоза, за этот год стоимость сахара упала на 40%.

Издание отмечает, что оптовая цена на сахар должна составлять как минимум 25 рублей за килограмм для рентабельности его производства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что минимальная цена на водку может подняться до 230 рублей. На данный момент установленная минимальная стоимость алкогольного напитка215 рублей за 0,5 литра

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