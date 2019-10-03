Минимальная цена на водку может подняться до 230 рублей

Минимальная цена на водку может подняться до 230 рублей
Также рассматривается возможность установления минимальной цены на некоторые категории вин. Фото: https://pixabay.com

Предложение о повышении минимальной стоимости водки до 230 рублей озвучили в Министерстве финансов.

На данный момент установленная минимальная стоимость алкогольного напитка215 рублей за 0,5 литра. О готовящемся законопроекте рассказал глава департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов Алексей Сазанов. Кроме того, вероятно, поднимется цена на коньячную продукцию. На сегодняшний день самый дешевый коньяк обойдется в 388 рублей за 0,5 литра, повысить расценки намереваются до 420430 рублей.

Решающее слово, отметил Сазонов, останется за министром финансов Российской Федерации Антоном Германовичем Силуановым.

Минимальные цены на спиртосодержащие напитки устанавливаются Минфином с 2011 года в целях борьбы с теневым производством алкоголя.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о подпольном алкоцехе, обнаруженном в Ленинградской области.

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