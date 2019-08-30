В подпольном алкоцехе в Ленобласти нашли 3 тысячи бутылок водки

На автобазе в Ленобласти в поселке имени Морозова нашли подпольный алкогольный цех. Правоохранители изъяли полтонны поддельного алкоголя.

На территории цеха обнаружили бак с 500 литрами спиртосодержащей жидкости, более 3 тыс. бутылок водки, три коробки с пробками для бутылок и десять рулонов акцизных марок с признаками подделки. Найденный алкоголь и оборудование изъяты, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Задержаны четверо подозреваемых. По версии полиции, между ними были четко распределены роли. Сорокалетний уроженец Коми разливал продукцию по бутылкам и наклеивал поддельные акцизные марки. Развоз алкоголя в точки сбыта осуществлял 18-летний парень. Им помогали два грузчика.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Тосненском районе Ленобласти провели рейд по борьбе с нелегальной торговлей алкоголем.