В Тосненском районе арестованы торговцы нелицензионным алкоголем

В Тосненском районе арестованы торговцы нелицензионным алкоголем
Причины нарушений уточняются. Фото: Pixabay

Прокуратура провела рейды, в ходе которых были обнаружены серьезные нарушения.

В понедельник 26 августа стало известно о массовых нарушениях в продаже спиртных напитков на территории Ленобласти в Тосненском районе. Представители власти изъяли у нарушителей 500 бутылок со спиртными напитками.

Кроме того, пресс-служба районной прокуратуры сообщила о, что в ведомстве ждут объяснений по поводу нелегальной торговли, стоит вопрос о возбуждении административного дела. На территории района были обнаружены сразу несколько ИП, которые работают с нарушением действующего законодательства.

При возбуждении административных дел по факту незаконной продажи спиртных напитков каждый случай будет рассматриваться отдельно в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти.

Ранее GazetaSPB сообщила список грибных мест Ленобласти.

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