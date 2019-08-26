Эксперт поделился самыми грибными местами Петербурга

О сокровенных местечках рассказал доктор биологических наук профессор Санкт-Петербургского лесотехнического университета им. С.М. Кирова Анатолий Грязькин.

Леса Петербурга богаты сотнями видов съедобных грибов, даже в засушливое время их можно отыскать в лесах смешанного типа, а в дождливый период под Выборгом и в Приозерском районе грибов особенно много. В этих районах располагаются так называемые боровые леса, именно там легче всего отыскать так любимые многими белые грибы, боровики и подберезовики.

Член Санкт-Петербургского микологического общества и объединения «Грибы и грибники Санкт-Петербург» Антон Трофимов рассказал, что заранее предугадать плодовитость сезона сложно, ясно станет только в сентябре.

В свою очередь Анатолий Грязькин поделился самыми грибными местами, которые находятся неподалеку от Петербурга:

— поселок городского типа Лебяжье — здесь много подберезовиков, красных и белых грибов; — Всеволожск и его округа – в обилии подберезовики, белые грибы, лисички и подосиновики; — село Паша – горькушки, сыроежки, боровики и лисички; — деревня Агалатово (Всеволожский р-н) — белые грибы, грузди, сыроежки, маслята; — Сестрорецк — красные, белые, подберезовики; — деревня Лемболово (Всеволожский р-н) — боровики, моховики; — деревня Кавголово (Всеволожский р-н) — лисички, подберезовики; — деревня Гостилицы (Ломоносовский р-н) — подберезовики, белые грибы; — деревня Кузьмолово (Всеволожский р-н) — подберезовики, красные грибы; — поселок Радофинниково (Тосненский р-н) — сыроежки, подосиновики; \ — поселок городского типа Токсово (Всеволожский р-н) — маслята, подосиновики, белые грибы; — деревня Борисова Грива (Всеволожский р-н) — красные, белые грибы, подберезовики; — деревня Серебрянка (Лужский р-н) — моховики, боровики, грузди; — деревня Лаврово (Кировский р-н) — маслята, горькушки, лисички; — поселок Рябово (Выборгский р-н) — боровики, лисички.

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