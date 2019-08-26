Стало известно о смерти британского полит-технолога Тима Белла

Тим Белл умер в Великобритании в возрасте 77 лет. Фото: hris Jackson / Getty Images

Тим Белл умер в Великобритании в возрасте 77 лет. Фото: hris Jackson / Getty Images

Белл готовил предвыборную кампанию Маргарет Тэтчер, работал с Ельциным и многими другими политиками.

Британский политтехнолог Тим Белл, работавший со многими из мировых лидеров, в частности с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и президентом России Борисом Ельциным, скончался на 77 году жизни. Информацию опубликовало издание Financial Times, сославшись на его семью, которая рассказала, что он скончался еще в воскресение 25 августа в результате непродолжительной болезни.

Напомним, что самыми яркими в карьере Тима Белла стали три избирательные кампании Маргарет Тэтчер, которая пробыла на посту премьер-министра Великобритании в период с 1979 до 1990 года.

Необычайную известность получил предвыборный плакат против лейбористской партии, на нем была надпись «Labour Isn’t Working» («Труд не работает»), она располагалась над длинной очередью в здание биржи труда.

Лорд Белл и Маргарет Тэтчер были близкими друзьями до самой ее смерти в апреле 2013 года.

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