Дональд Трамп рассказал, что Китай просит продолжить переговоры

Дональд Трамп отметил, что планируется новая сделка между США и Китаем. Фото: Pixabay

Дональд Трамп отметил, что планируется новая сделка между США и Китаем. Фото: Pixabay

Как сообщил президент США, из КНР позвонили по телефону американским властям и сообщили, что готовы продолжить переговоры.

Вашингтон приветствует встречные шаги Китая к обсуждению торговых отношений между странами, по словам лидера США Дональда Трампа. Об этом политик сообщил незадолго до начала дипломатической встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в рамках саммита «большой семерки» (G7), который сейчас проходит во Франции.

Так, стало известно, что китайские представители связались с официальными лицами США воскресным вечером по телефону и заявили, что намерены продолжить обсуждение.

Также лидер Соединенных Штатов подчеркнул, что состоялись два телефонных разговора, которые прошли очень продуктивно. Помимо этого, Трамп отметил, что планируется новая сделка между странами, и оценил это как очень позитивное для всего мира событие.

Ранее GazetaSPB сообщила, что полеты европейцев на российском «Союзе» прекращаются.